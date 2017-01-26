Eurosport
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн озвучит Супермена во французской версии «Лего Фильм: Бэтмен»
Талантливый парень.
Гризманн зажигает не только на футбольном поле. По информации Bleacher Report, Антуан озвучит Супермена во французской версии ленты «Лего Фильм: Бэтмен».
В озвучке фильма примет участие полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди. Футболист подарит голос Флешу.
- Фильм компании «Warner Bros» выйдет в прокат в кинотеатрах Франции 8 февраля 2017 года.
- В чемпионате Испании-2016/17 Гризманн провел 18 матчей, забил 8 мячей и выполнил 4 ассиста.
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