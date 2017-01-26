Mediaset: «Интер» готов заплатить 129 миллионов евро за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна

«Интер» решил все проблемы с финансовым фэйр-плей и хочет затариться летом. По информации Mediaset Premium, «нерадзурри» готовы активировать сумму отступных за Гризманна в 129 млн евро. Антуан рассмотрит предложение итальянцев только в случае попадания «Интера» в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что француз провел переговоры с «МЮ» и даже согласовал условия контракта с «красными дьяволами».

В чемпионате Испании-2016/17 Гризманн провел 18 матчей, забил 8 мячей и выполнил 4 ассиста.

«Атлетико» купил Антуана в 2014-м за 30 млн евро.

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