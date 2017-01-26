Mundo Deportivo: форвард «Барселоны» Лионель Месси женится в день 30-летия

В декабре форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал предложение Антонелле Рокуццо и получил согласие, но дата свадьбы не была назначена.

В четверг стало известно, что венчание состоится 24 июня 2017 года в Кафедральном соборе Богоматери Розария в городе Росарио. В тот же день Лионелю исполнится 30 лет. Ожидается, что на свадьбу будут приглашены около 700 человек, включая партнеров Месси по клубу и сборной, передает Mundo Deportivo.

Месси и Рокуццо находятся в отношениях с 2008 года. У пары двое сыновей: Тьяго (4 года) и Матео (1 год).

Лионель забил 28 голов в 26 официальных матчах сезона-2016/17.

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