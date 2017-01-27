Eurosport
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сделал сыну фирменную прическу Криштиану Роналду
Теперь пара может рекламировать шампунь для всей семьи.
В сети появилось фото нападающего вместе с сыном. Оба португальца демонстрируют безупречную укладку в стиле CR7.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 48 очками, опережая «Севилью» на один балл и имея матч в запасе.
- Криштиану Роналду – третий бомбардир Примеры с 12 голами. Лидирует в турнире Месси, забивший 15 мячей.
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