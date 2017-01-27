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Форвард «Реала» Криштиану Роналду сделал сыну фирменную прическу Криштиану Роналду

Роналду сделал сыну фирменную прическу Роналду
Eurosport

9 мин. назад

Теперь пара может рекламировать шампунь для всей семьи.

В сети появилось фото нападающего вместе с сыном. Оба португальца демонстрируют безупречную укладку в стиле CR7.

  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 48 очками, опережая «Севилью» на один балл и имея матч в запасе.
  • Криштиану Роналду – третий бомбардир Примеры с 12 голами. Лидирует в турнире Месси, забивший 15 мячей.

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