Ушел из жизни первый тренер форварда «Барселоны» Лионеля Месси

Аргентинский тренер Эрнесто Веккьо скончался в Росарио в возрасте 65 лет. Причины смерти не сообщаются.

Веккьо работал тренером детско-юношеских команд «Ньюэллс Олд Бойз» с середины 1980-х и до 2012 года. Под его руководством первые шаги в футболе делал будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

После ухода из «Ньюэллс Олд Бойз» Веккьо работал с аргентинским «Сармьенто» и колумбийским «Леонес».

Месси находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз» в возрасте 7-12 лет, после чего переехал в «Барселону».

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