AFP

Ушел из жизни первый тренер форварда «Барселоны» Лионеля Месси

Ушел из жизни первый тренер Месси
Eurosport

27 мин. назад

Человек изменил футбол, хотя его имя знали немногие.

Аргентинский тренер Эрнесто Веккьо скончался в Росарио в возрасте 65 лет. Причины смерти не сообщаются.

Веккьо работал тренером детско-юношеских команд «Ньюэллс Олд Бойз» с середины 1980-х и до 2012 года. Под его руководством первые шаги в футболе делал будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

  • После ухода из «Ньюэллс Олд Бойз» Веккьо работал с аргентинским «Сармьенто» и колумбийским «Леонес».
  • Месси находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз» в возрасте 7-12 лет, после чего переехал в «Барселону».

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