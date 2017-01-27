AFP
Ушел из жизни первый тренер форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Человек изменил футбол, хотя его имя знали немногие.
Аргентинский тренер Эрнесто Веккьо скончался в Росарио в возрасте 65 лет. Причины смерти не сообщаются.
Веккьо работал тренером детско-юношеских команд «Ньюэллс Олд Бойз» с середины 1980-х и до 2012 года. Под его руководством первые шаги в футболе делал будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
- После ухода из «Ньюэллс Олд Бойз» Веккьо работал с аргентинским «Сармьенто» и колумбийским «Леонес».
- Месси находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз» в возрасте 7-12 лет, после чего переехал в «Барселону».
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