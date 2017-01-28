Джовинко: «Не перешел в «Барселону», потому что не хочу быть болбоем у Месси, Суареса и Неймара»

Форвард рассказал об арендном предложении каталонцев, которое он получил зимой-2015/2016 года.

«Это правда. Со стороны «Барселоны» был большой интерес, но я бы считался там болбоем. Я бы не играл там, потому что у них есть три звезды в атаке.

Я не был заинтересован в переходе, потому что хотел выходить на поле. Даже если бы Неймар, Месси и Суарес играли на одной ноге, они все равно делали бы разницу, поэтому в моем нахождении там не было никакого смысла», – цитирует Джовинко Sportingnews.com.

Джовинко выступает за «Торорто» с 2015 года.

В сезоне-2016 итальянец забил 17 голов в 28 матчах и дошел до финала MLS.

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