AFP
Незасчитанный гол и пенальти, который судья ошибочно не поставил. Как арбитр уничтожил «Барселону»
Даже Том Хеннинг Эвребё себе такого не позволял.
В воскресенье «Барселона» с трудом избежала поражения от «Бетиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании при крайне подозрительном судействе Алехандро Эрнандеса.
На 76-й минуте при счете 1:0 в пользу севильцев арбитр сначала проигнорировал явный фол на Неймаре в штрафной, а потом не заметил, как мяч после удара Жорди Альбы на полметра влетел за линию ворот.
- На 90-й минуте от незаслуженного поражения «Барселону» спас Луис Суарес.
- Каталонцы рискуют отпустить «Реал» на 4 очка. Мадридцы вечером принимают «Реал Сосьедад».
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