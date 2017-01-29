Приступ Алегрии. 4 причины провала «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Невразумительная игра МСН

«Барселона» приехала на «Бенито Вильямарин» забрать три очка и продолжить гонку за Мадридом, но «Реал»(правда, бело-зеленый) оказался против. Вышедшие без Бускетса, Иньесты и Маскерано, зато с MSN, каталонцы все равно по именам смотрелись в миллиардраз мощнее. Они не включали хотя бы какие-нибудь обороты на протяжении получаса игры и создали первый голевой момент только на 36-й минуте. Месси отправил Неймара на рандеву с Антонио Аданом, но бразилец, завершающий такие моменты в 90% случаев, зафэйлил эпизод. В первом тайме трио будто не было на поле: их блеклые тени оформляли им на Whoscored провальные оценки.

Провинциальный стиль игры «Бетиса»

Пока «Барса» пыталась играть нестандартно, «Бетис» крошил мощных оппонентов. Без игроков топ-уровня, по-деревенски и с кучей ударов по ногам, андалусийцы выглядели привлекательнее каталонцев и несколько раз были близки к голу в первом тайме.

Судья зафиксировал 17 фолов и показал два предупреждения, но наиграли «бело-зеленые» явно на большее их количество. Они не жалели никого:Марк-Андре тер Штеген получил два болезненных удара ногам, но не таких серьезных, чтобы покинуть поле.

В комплекте с агрессивной борьбой «Бетис» наносил много ударов издали, которые так и норовили случайно залететь за шиворот немецкому киперу. Ворота, к радости Тер Штегена были явно на его стороне. Штанга после удара Рубена Кастро и перекладина, которую изуродовал Дани Себальос, позволили «Барселоне» остаться в игре.

Высокий прессинг хозяев

Игроки в сине-гранатовых джерси ошибались в простейших ситуациях из-за наглого и жесткого прессинга «Бетиса». Только в первом тайме футболисты «Барсы» сотворили две невынужденных ошибки, но счет не был открыт.

Во второй половине матча цирк продолжился. К старым клоунам добавился новенький. Ошибаться начал Тер Штеген. Сначала он едва не получил подарок в пустые ворота после неудачной попытки обыграть соперника, а потом облажался на выходе после очередного углового «Бетиса»и стал соавтором первого гола в матче.

Жестокое судейство

«Барселона» не была бы собой, если бы не уничтожила соперника сразу после пропущенного мяча. Давление, давление, давление – «сине-гранатовые» наседали и создали тьму моментов в последние 15 минут. Каталонцы дважды забили, но судьи с этим были не согласны. Самый спорный момент матча случился после прострела Алеиша Видаля на 76-й минуте. Пролетев через всю штрафную, мяч добрался до Жорди Альбы, который отправил его в сетку. Гол видели примерно все, кроме кроме главного арбитра и его помощников.

На табло остались гореть 1:0, но полыхали уже не только они. Дальше эмоции не оставляли этот матч ни на секунду. Крики игроков «Барсы» после незасчитанного мяча. Гневные взоры в сторону арбитра после каждого его решения, пожар. «Барселона» создала парочку голевых моментов (например, вынос с ленточки после схожей передачи от Видаля) и в конце дожал «Бетис»: каталонцы чудом спаслись благодаря голу уругвайца в эндшпиле матча.

«Бетис» – «Барселона» – 1:1

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