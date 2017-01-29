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«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», Криштиану Роналду забил всего один гол

«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», Роналду забил всего один гол
Eurosport

9 мин. назад

Мадридцы в 20-м туре чемпионата Испании обыграли басков благодаря голам Ковачича, Роналду и Мораты.

«Реал» – «Реал Сосьедад» – 3:0

Голы:

1:0 – Матео Ковачич, 38'

2:0 – Криштиану Роналду, 51'

3:0 – Альваро Мората, 82'

Удаление:

Иньиго Мартинес («Реал Сосьедад»), 74'

  • Сербский полузащитник «Реала» Ковачич забил первый мяч за мадридцев в 39 матчах.
  • Голевой пас на Ковачича стал для Роналду 79-м в футболке «Реала».
  • На счету Роналду 13 голов в 13 последних матчах.

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