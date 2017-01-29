AFP
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», Криштиану Роналду забил всего один гол
Мадридцы в 20-м туре чемпионата Испании обыграли басков благодаря голам Ковачича, Роналду и Мораты.
«Реал» – «Реал Сосьедад» – 3:0
Голы:
1:0 – Матео Ковачич, 38'
2:0 – Криштиану Роналду, 51'
3:0 – Альваро Мората, 82'
Удаление:
Иньиго Мартинес («Реал Сосьедад»), 74'
- Сербский полузащитник «Реала» Ковачич забил первый мяч за мадридцев в 39 матчах.
- Голевой пас на Ковачича стал для Роналду 79-м в футболке «Реала».
- На счету Роналду 13 голов в 13 последних матчах.
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