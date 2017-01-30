Профессор в законе. «Реал» учится жить без Луки Модрича

Перфоманс Ковачича

Бэйл, Карвахаль, Пепе, Марсело, Модрич, Хамес. Травмы косят «Реал» в этом сезоне чаще, чем Роналду меняет автомобили. Зидан умудрялся закрывать все позиции без потери командного лоска, но после вылета Модрича миссия показалась невозможной – слишком много завязано в «Реале» на хорвате. Он конструктор, механик и штурман мадридского болида. Опасения подтвердились в кубковой игре среди недели с «Сельтой», когда вышедший в середине поля Ковачич был везде и нигде одновременно.

Полтайма то же самое происходило и против «Реала Сосьедад», но постепенно хорват разбегался, почувствовал уверенность и забил с передачи Роналду первый за 39 матчей мяч в «Реале».

Во втором тайме Ковачич, выигравший за матч 6 из шести единоборств и трижды удачно шедший в обводку, вернул должок Роналду. Проникающий пас в штрафную был не менее идеален, чем черпачок Криштиану.

Выходивший весь сезон в основном на замену Матео, которому в Хорватии дали прозвище Профессор, получил от WhoScored самую высокую оценку в матче (8,8). Главное другое – он доказал, что при регулярной практике готов полноценно заменить Модрича.

Лидерские качества Роналду

В отсутствие реактивного Марсело, который закрывал почти весь левый фланг, Криштиану приходится чаще туда смещаться. Это отражается на эффективности португальца, который продолжительные отрезки времени остается без мяча и проникающих передач, которые он так любит. Зато это помогает команде получить простор в центре, куда в игре с «Реалом Сосьедад» Роналду смещался всего несколько раз, но всегда очень опасно.

После полученной на Евро травмы Криштиану было так важно забить, что иногда он не отдавал пас партнеру на пустые ворота. Сейчас, понимая, что травмированных слишком много, он больше играет на команду. Роналду уводит игроков, освобождая зоны, и ассистирует. Передача на Ковачича стала для него 79-м ассистом за «Реал» в Примере.

Заряженность Мораты

Ежедневно медиа отправляют Альваро в другой клуб, настаивая на наличии конфликта с Зиданом. Тренер «Реала» дает нападающему очень мало времени, в то время как Бензема обладает безграничным кредитом доверия. У Карима сейчас очевидный спад, он не забивает в трех подряд матчах и почти не имеет моментов. Ни одного удара по воротам «Сосьедада» за час игры – прямое тому подтверждение.

Мората же выходит и почти всегда делает разницу. Его активность улучшает динамику в атаке и вариативность. Баскам за полчаса он забил дважды, но один из мячей отменили из-за офсайда. В этом сезоне Альваро набил 5 мячей после выхода на замену – больше, чем любой другой игрок в Примере. Зидану нужно обязательно доверить ему место в старте, что наверняка пойдет на пользу и Кариму.

Прыть Васкеса

25-летний полузащитник, заменяющий справа Бэйла и Карвахаля, показывает хорошую динамику. Лукас всегда в движении, он часто смещается в центр и за счет классного дриблинга врывается в штрафную. С басками он взрывал правый край, в концовке выдав зачетный навес точно на голову Морате.

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