Прокурор, обвиняющая Месси и Неймара в неуплате налогов, смотрела игру «Реала» из VIP-ложи

В воскресенье государственный прокурор Марта Сильва посетила «Сантьяго Бернабеу» и наблюдала за игрой «Реала» против «Реал Сосьедад» (3:0) из VIP-ложи. Сильва сидела за спиной президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что бывший директор «Реала» Сильва возглавляет обвинение в отношении нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара по поводу уклонения от уплаты налогов.

29 января «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0, а «Барселона» потеряла очки во время выезда к «Бетису» (1:1).

В матче «Барселоны» каталонцев лишили явного пенальти и не засчитали гол Жорди Альбы после того, как мяч почти на полметра пересек линию ворот.

Отставание «сине-гранатовых» от «Реала» выросло до 4 очков.

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