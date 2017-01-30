Матео Ковачич вступился за Криштиану Роналду, которого освистали фанаты «Реала»

Криштиану Роналду подвергся критике и освистыванию во время матча 20-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад». Партнер португальца Матео Ковачич резко отреагировал на произошедшее и попросил поклонников вести себя сдержаннее. «Роналду находится под большим давлением, чего следовало ожидать. Игрок, который забивает в каждой игре, всегда под прессом, поэтому вы не можете просто так освистывать его», – заявил хорват ESPN.

В матче против «Сосьедад» Ковачич с передачи Роналду забил первый гол за «Реал», куда он перешел летом 2015 года из «Интера».

Победа (3:0) позволила мадридцам закрепиться на первом месте чемпионата Испании и увеличить отрыв от «Барселоны» до 4 очков.

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