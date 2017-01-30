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Роналдиньо: «Неймар станет лучшим в мире»

Роналдиньо: «Неймар станет лучшим в мире»
Eurosport

10 мин. назад

Бразилец тащится от нападающего «Барселоны».

Легенда поделился мнением о том, кто из его соотечественников станет в будущем лицом футбола. «Я считаю, Неймар уже один из лучших игроков мира, но однажды он станет абсолютно лучшим. В Бразилии люди ждут этого, потому что он идол для нашего футбола. Он отличный человек и друг, поэтому его величие – вопрос времени», – заявил Роналдиньо ESPN.

Помимо Неймара бразилец отметил полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо: «Я восхищаюсь им. У него есть множество талантов. Я знаю его в течение многих лет, и он доказал, что способен играть в любой точке планеты».

  • Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.
  • Роналдниьо по разу выигрывал Кубок Америки и чемпионат мира, а в 2005-м получил «Золотой мяч».

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