AFP
«Лас-Пальмас» арендовал Хесе Родригеса до конца сезона
У испанца в «Пари Сен-Жермен» немножко не пошло.
«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона. Фотография с испанским полузащитником была выложена в официальных соцсетях клуба.
- Руководство «Лас-Пальмаса» может позволить себе платить лишь 20% годового оклада футболиста, который составляет порядка 2,8 миллиона евро в год после уплаты налогов.
- Клуб с Канарских островов идет 11-м в чемпионате Испании.
- Во втором туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» шел на первой строчке.
- Хесе отыграл 9 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.
Все новости чемпионата Испании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте