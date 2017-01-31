AFP

«Лас-Пальмас» арендовал Хесе Родригеса до конца сезона

«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона
Eurosport

1 час назад

У испанца в «Пари Сен-Жермен» немножко не пошло.

«Лас-Пальмас» арендовал Хесе до конца сезона. Фотография с испанским полузащитником была выложена в официальных соцсетях клуба.

  • Руководство «Лас-Пальмаса» может позволить себе платить лишь 20% годового оклада футболиста, который составляет порядка 2,8 миллиона евро в год после уплаты налогов.
  • Клуб с Канарских островов идет 11-м в чемпионате Испании.
  • Во втором туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» шел на первой строчке.
  • Хесе отыграл 9 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил гол и сделал ассист.

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