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Ласина Траоре покинул ЦСКА и перешел в хихонский «Спортинг»

Траоре перешел в хихонский «Спортинг»
Eurosport

1 час назад

Виктор Гончаренко избавился от большого страйкера, а Евгений Гинер – от большой зарплаты в платежке.

26-летний ивуарийский форвард Ласина Траоре стал игроком «Спортинга». Утром нападающий прошел медицинское обследование в Хихоне и подписал контракт до конца сезона-2016/17.

После официального подтверждения сделки менеджеры «Спортинга» представили новичка журналистам. Завтра, 1 февраля, Траоре проведет первую тренировку в новом клубе.

Официально ивуариец принадлежит «Монако», но первую половину сезона-2016/17 провел в составе ЦСКА.

  • Траоре сыграл в чемпионате России 14 матчей и забил 5 мячей.
  • Ранее футболиста связывали с переходом в турецкий «Бешикташ».

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