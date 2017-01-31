Eurosport
Ласина Траоре покинул ЦСКА и перешел в хихонский «Спортинг»
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26-летний ивуарийский форвард Ласина Траоре стал игроком «Спортинга». Утром нападающий прошел медицинское обследование в Хихоне и подписал контракт до конца сезона-2016/17.
После официального подтверждения сделки менеджеры «Спортинга» представили новичка журналистам. Завтра, 1 февраля, Траоре проведет первую тренировку в новом клубе.
Официально ивуариец принадлежит «Монако», но первую половину сезона-2016/17 провел в составе ЦСКА.
- Траоре сыграл в чемпионате России 14 матчей и забил 5 мячей.
- Ранее футболиста связывали с переходом в турецкий «Бешикташ».
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