«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю

Группировка болельщиков «Райо Вальекано» под названием «буканерос» опубликовала в твиттере обращение к президенту клуба Мартину Пресе.

«Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», – говорится в заявлении болельщиков.

Зозуля перешел в «Райо Вальекано» 31 января на правах аренды.

После перехода 27-летнего форварда из «Днепра» в «Бетис» некоторые испанские медиа обвинили его в неонацизме из-за футболки с трезубцем.

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