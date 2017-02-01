AFP
«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю
Экс-игрока «Днепра» и «Бетиса» будут освистывать на трибунах.
Группировка болельщиков «Райо Вальекано» под названием «буканерос» опубликовала в твиттере обращение к президенту клуба Мартину Пресе.
«Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», – говорится в заявлении болельщиков.
- Зозуля перешел в «Райо Вальекано» 31 января на правах аренды.
- После перехода 27-летнего форварда из «Днепра» в «Бетис» некоторые испанские медиа обвинили его в неонацизме из-за футболки с трезубцем.
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