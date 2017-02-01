Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти

Удары с точки – боль для двух лучших игроков современности. Криштиану не забил пенальти и разрыдался, уткнувшись лицом в газон «Лужников». Лео вообще чуть не попрощался со сборной из-за корявого выстрела в послематчевой серии.

При этом обе суперзвезды продолжили исполнять 11-метровые, понимая, что все промахи – случайность.

Ниже – семь ответов на главные вопросы о том, как Месси и Криш лупят пенальти.

Кто забил больше?

Криштиану Пеналду. 92 мяча из 575 карьерных (16%) – с точки. У Месси – 68 из 539 (12,62%). Если брать период с сезона-2009/10, когда Роналду переехал в Ла Лигу, статистика тоже на стороне португальца. В Испании он затащил 56 пенальти из 65 (86%), а Лео – 35 из 42 (83%).

Криш открыто говорил, что стрелять с 11 метров ему комфортнее, чем бомбить со штрафных, но эти стандарты он тоже никому не отдает. А зря: только 6,8% его ударов со штрафных залетают в сетку (20 голов из 292 попыток). У Месси показатель чуть лучше: 17 попаданий из 217 шансов, точность – 7,8%.

Как они бьют с точки?

Криштиану использует терминаторский подход и мочит по разным углам, в основном низом. Вот карта его ударов за этот сезон:

А вот за прошлый:

Вывод: шансов будет немного больше, если вратарь прыгнет в левый от себя угол.

С Месси все гораздо веселее. По статистике, он реализует 92% пенальти, если «Барселона» не выигрывает в тот момент матча, когда судья назначает 11-метровый. Но если каталонцы ведут, Лео пижонит и ввинчивает мяч в сетку только в 74% случаев.

Вообще, аргентинец объективно слабее португальца по ударам с точки. Во-первых, Месси регулярно бьет по вратарю, а если тот не дергается до удара, начинаются проблемы. Во-вторых, Лео иногда оправляет мяч верхом по центру, причем на удобной для голкипера высоте.

Сильная сторона для левши Лионеля – удары в правый от себя угол (64% случаев): их отбили всего один раз. Зато когда Месси меняет сторону, трагедии происходят гораздо чаще (см. твит ниже).

Как скилл изменился с возрастом?

Ведущий лучшего твиттера о пенальти проанализировал реализацию Месси и Роналду через призму взросления. Оказалось, что Криштиану вышел на пик, а затем резко сдал.

У Лео ситуация еще хуже: его уровень пенальтиста падает с каждым годом.

Какие самые удобные и неудобные команды?

Криштиану больше никогда не должен исполнять пенальти в ворота «Малаги» – забито всего 3 из 6. Ненавистная команда для Лео – «Леванте» (4 из 6).

Любимая команда аргентинца – «Эспаньол», которому он стабильно укладывает по углам (5 пенальти из 5). Роналду имеет аналогичную статистику против «Атлетико». В общем, в дерби обе суперзвезды концентрируются по-максимуму.

Еще есть два клуба, которым не забивали ни Криш, ни Лионель. Аргентинец загубил единственную попытку в матче с «Сельтой», а португалец – в игре с «Альмерией».

Если вспомнить про голкиперов, то в мире живут два героя, которые унижали и Месси, и Роналду. Первый, естественно, Диего Алвес («Валенсия»), а второй – Горка Ираисос («Атлетик»).

Какими были худшие пенальти?

Рейтинг Роналду выглядит так:

1. Против Австрии на Евро-2016. После того промаха над Криштиану хохотал весь мир.

2. Против «Баварии» в полуфинале ЛЧ-2011/12. Правда, про этот удар забыли из-за ракеты, запущенной Серхио Рамосом.

3. Против «Челси» в финале ЛЧ-2007/08. Не повлияло на результат, но Криш расхныкался.

У Месси тоже есть тройка:

1. Против Чили в финале Кубка Америки. Из-за удара Лео Аргентина отдала третий финал за три года, и лидер сборной на пару месяцев завершил международную карьеру.

2. Против «Челси» в полуфинале ЛЧ-2011/12. Долбанул в перекладину, «Барса» вылетела.

3. Против «Севильи» в Ла Лиге-2011/12. На 95-й минуте мог принести победу, но проиграл дуэль Хави Варасу. В том сезоне «Барса» отдала чемпионство «Мадриду».

Черная серия 11-метровых в исполнении Криштиану – 4 незабитых из 5 весной и летом 2016 года (зато единственный гол принес «Реалу» победу в ЛЧ-2015/16).

Месси в феврале 2015-го опустил показатель забитых до 50% (5 из 10). При этом Лионель еще год назад вышел на первое место по нереализованным пенальти в матчах за «Барсу».

У Роналду – противоположный рекорд: в январе 2017-го он догнал Уго Санчеса по забитым пеналям в Ла Лиге (56 штук).

Кому Лео и Криш доверяли удары?

Роналду очень жадный до пенальти, но в последнем дерби с «Атлетико» предлагал Бэйлу вонзить с точки. Валлиец отказался в пользу лидера «Реала», и в итоге Криштиану сделал хет-трик. Иногда уверенность португальца в ударах с 11 метров передается партнерам: на Евро-2016 Роналду убедил сомневавшегося Моутинью казнить поляков. И Жоау действительно казнил.

Месси часто дарит друзьям голы (особенно Неймару), а иногда даже ассистирует им (речь о пенальти от Суареса). Смешно, что от презентов Лео постоянно отказывается Хавьер Маскерано – человек, который принципиально не хочет забивать.

Аналитик Майкл Кокс считает, что в команде должен быть отдельный пенальтист, который крайне редко мажет с точки (как Лейтон Бейнс). Тот факт, что в «Реале» и «Барсе» этим занимаются лучшие бомбардиры, Кокс называет банальной накруткой статистики.

Можно ли сделать пенальти в исполнении Месси и Суареса в FIFA 17?

Можно даже круче.

Канал в телеграме, который даже круче