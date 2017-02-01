«Райо Вальекано» вернул Романа Зозулю «Бетису» из-за требования фанатов

Нападающий вернется в севильский клуб, но не сыграет за него до конца сезона. «Райо Вальекано» 31 января объявил о договоренности с «Бетисом» об аренде Романа, но фанаты выступили против, обвинив игрока в нацизме. «Мы не хотим видеть в команде таких футболистов, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу», – заявили поклонники «Райо»

Клуб принял во внимание обращение фанатов и разорвал соглашение с украинцем, сообщила Marca.

Зозуля не сыграет до конца сезона, так как сменил три клуба за футбольный год.

До переезда в Испанию Зозуля провел по пять сезонов в киевском «Динамо» и «Днепре».

В шести матчах за «Бетис» нападающий не отличился ни разу.

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