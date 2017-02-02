Форвард «Реала» Криштиану Роналду сбил парочку дронов точнейшими ударами

Роналду сбил мячом два дрона с трех попыток. Лишь первый удар португальца был нерезультативным и привел к тому, что мяч упал в воду.

Роналду в чемпионате Испании-2016/17 забил 13 мячей за «Реал» в 15 матчах и сделал 4 ассиста.

Мадридцы лидируют в чемпионате, набрав 46 очков в 19 матчах.

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