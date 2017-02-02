AFP
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса
Капитан мадридцев был очень голоден.
Болельщик разжился футболкой Рамоса после матча с «Реал Сосьедад» (3:0). Чтобы привлечь внимание защитника, фанат предложил ему упаковку с мясом.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав 46 очков в 19 матчах.
- Рамос забил 6 мячей в 12 матчах Примеры.
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