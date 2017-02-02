Eurosport

Роналдиньо стал послом «Барселоны»

Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Eurosport

2 ч. назад

Бразилец займется популяризацией бренда каталонского клуба.

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых». Бразилец будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и станет частью проекта «Легенды», нацеленного на популяризацию бренда «Барселоны» во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев, сообщается на официальном сайте «Барселоны».

  • Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год и провел в составе «сине-гранатовых» 145 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 70 мячей.
  • Вместе с «Барсой» бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании (2005, 2006) и стал победителем Лиги чемпионов-2005/06.

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