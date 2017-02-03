Иван меняет профессию. Кто подстрахует Серхио Бускетса в «Барселоне»

Зарождение эпохальной «Барселоны». Гвардиола принял команду и искал разрушителя в опорную зону на замену Эдмилсону. Обязательное требование – хоть какой-то короткий пас. Яя Туре четко передавал мяч, но излучал лидерство слишком ярко для методичного Пепа и при этом пассивно оборонялся. Чтобы решить проблему, Пеп вырвал у «Севильи» Кейта и повысил долговязого парнишку из кантеры. Но в 2008-м Бускетс выиграл конкуренцию только у угасающего Виктора Санчеса.

Через два года на «Камп Ноу» пришел Маскерано. Вместо признания он наткнулся на обросшего опытом пацана, который отправил звездного аргентинца с родной позици в центр обороны. Бускетс получил достаточно шансов, чтобы доказать: его талант резать атаки достоин места в старте. Серхио читал игру, шел в отборы и занимался черновой работой, пока Хави и Иньеста воплощали тики-таку. С закатом великого Эрнандеса креативные течения у центрального круга сконцентрировались на Андресе. Лысому гению купили помощника в виде Ракитича, но прогрессировавший Серхио перевернул и эти планы.

Сотни матчей рядом с идеальными распасовщиками не растворились в воздухе. Бускетс превратился в глубинного плеймейкера высшего качества: в прошлом сезоне через полузащитника стартовало 67% атак «блауграны». Именно он выбирал, кому из MSN достанется мяч, не сбавляя в черновой работе: 2,9 отбора за матч стали лучшими показателями в команде.

" Люди будут выбирать между Месси и Роналду, основываясь на пристрастиях к клубу, на маркетинге и политике. Бускетс и Пике могли бы дополнить список претендентов на «Золотой мяч» и привнести справедливость (Висенте дель Боске) "

Осенью и зимой 2016-го плохая форма полузащитника бросалась в глаза. Серхио заметно сбросил в движении (на 0,5 перехвата за матч меньше) и дольше работал с мячом (на 0,4 секунды за прием). Но даже в таком состоянии он был незаменим. До восстановления Бускетса осталось месяца полтора, а трансферное окно захлопнулось – нужно искать замену внутри команды.

Оптимальный кандидат – Ракитич. Иван проводит худшее время в «Барселоне» по креативным показателям (точности паса, полезности владения и количеству созданных шансов), но нашел точку соприкосновения с отборами и выносами (сезон-2016/17 – лучший). Типичный сюжет из игры хорвата в этом сезоне – обрез, неудачный пас или дриблинг с чистой работой над ошибками после.

Место сидячего опорника избавит полузащитника от лишнего прессинга: немногие встречают «Барсу» у центрального круга. Получив время на подумать, Иван поставит процент брака на нисходящий тренд. Каждая точная передача впрыснет уверенность в созидательные инстинкты игрока, при этом разрушительный кураж Ракитича найдет оптимальное применение.

Новая полезная роль вытянет хорвата из функционального оврага. Все было настолько плохо, что в зимнюю паузу с ним работали индивидуально: прокачивали физику и исправляли тактические баги. Энрике беседовал с игроком о его важности для команды. Теперь выпал шанс подкрепить слова делом и сделать футболиста («сине-гранатовые» готовят новый контракт для Ивана) счастливее.

Одна из главных оборонительных проблем «блауграны» – хилая первая волна прессинга от MSN. Месси, Неймар и Суарес слишком легко пропускают мяч в нейтральную треть поля, и на опорника выпадает вагон дополнительной нагрузки. Бускетс в оптимальной форме покрывал этот объем, а проблемный Бускетс – нет. Когда Маскерано выдергивался спасать родину, все становилось совсем плохо. Здесь прочищенная дыхалка Ивана точно пригодится.

Временная подстраховка Бускетса вернет хорвата в компанию сильнейших ребят. Пока каталонец лечится, его одноклубник сдует пыль с чувства собственного достоинства и наполирует заржавевшую, но все еще гениальную креативность. Сейчас в графе проникающих пасов за тур Примеры у Ракитича стоит прочерк. На чемпионате Европы там красовались безумные 3,3 передачи. За полгода такое мастерство не теряется.

Перезагрузка Ивана напрашивалась. И раз система подвисла из-за потери одного лидера, нужно смелее жать на ребут и возвращать жизнь другому. Иначе – синий экран.

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