Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год

Неизвестный китайский клуб предлагает игроку контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за четыре года. Представитель футболиста уже выехал на переговоры, сообщает Goal.com.

Ранее медиа писали, что Туран согласовал контракт с «Шанхай Шеньхуа» и получит 60 миллионов евро за три года.

Карлос Тевес получает в Китае 40 миллионов евро в год.

В сезоне-2016/17 Арда Туран сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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