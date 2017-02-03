AFP
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
Турецкий футболист очень нужен самой щедрой лиге мира.
Неизвестный китайский клуб предлагает игроку контракт с зарплатой в 100 миллионов евро за четыре года. Представитель футболиста уже выехал на переговоры, сообщает Goal.com.
- Ранее медиа писали, что Туран согласовал контракт с «Шанхай Шеньхуа» и получит 60 миллионов евро за три года.
- Карлос Тевес получает в Китае 40 миллионов евро в год.
- В сезоне-2016/17 Арда Туран сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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