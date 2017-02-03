Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»

«Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком.

Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы.

Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и в сборной Украины», – приводит слова Андрея Шевченко Football.ua.

Роман Зозуля перешел в клуб «Райо Вальекано» из испанского «Бетиса» на правах аренды без возможности выкупа.

После протеста фанатов «Райо» отправил футболиста обратно, но за «Бетис» Зозуля не сможет сыграть до конца сезона.

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