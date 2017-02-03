Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Романа Зозули

Президент Примеры проведет слушание по делу форварда, на котором выяснит, действительно ли игрока выгнали из команды.

«Я разговаривал с президентами «Вальекано», «Бетиса» и главой профсоюза. Мы соберемся в четверг, поговорим с Зозулей, необходимо соблюдать закон. Недопустимо, чтобы такие проблемы возникали в 2017 году.

Если мы поймем, что Зозулю заставили покинуть «Райо», то направим дело в суд», – приводит слова президента Хавьера Тебаса AS.

Ультрас «Райо Вальекано» вынудили клуб вернуть Романа Зозулю «Бетису» через день после оформления аренды игрока.

Роман Зозуля сыграл в сезоне-2016/17 6 матчей и не забил голов.

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