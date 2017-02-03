AFP

Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Романа Зозули

Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Зозули
Eurosport

59 мин. назад

Хавьер Тебас встал на защиту украинского футболиста.

Президент Примеры проведет слушание по делу форварда, на котором выяснит, действительно ли игрока выгнали из команды.

«Я разговаривал с президентами «Вальекано», «Бетиса» и главой профсоюза. Мы соберемся в четверг, поговорим с Зозулей, необходимо соблюдать закон. Недопустимо, чтобы такие проблемы возникали в 2017 году.

Если мы поймем, что Зозулю заставили покинуть «Райо», то направим дело в суд», – приводит слова президента Хавьера Тебаса AS.

  • Ультрас «Райо Вальекано» вынудили клуб вернуть Романа Зозулю «Бетису» через день после оформления аренды игрока.
  • Роман Зозуля сыграл в сезоне-2016/17 6 матчей и не забил голов.

Следите за чемпионатом Испании

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»

03:03
Популярные видео
«Я учучь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017
 43 просмотров39 мин
Киперы «Рейнджерс» и «Баффало» включили королей и отразили 78 бросков на двоих
 2 просмотров26 мин
А еще вам может понравиться
1
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса
2
Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти
3
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
4
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сбил парочку дронов точнейшими ударами
5
«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю
6
Выбери крутейший зимний трансфер Ла Лиги
7
Фанаты «Райо» заставили клуб вернуть Романа Зозулю «Бетису», обвинив игрока в нацистских взглядах
8
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
59 мин. назад
Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Романа Зозули
1 час назад
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»
1 час назад
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
13 ч. назад
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
20 ч. назад
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса
23 ч. назад
Выбери крутейший зимний трансфер Ла Лиги
Вчера в 11:04
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сбил парочку дронов точнейшими ударами
Вчера в 19:36
Фанаты «Райо» заставили клуб вернуть Романа Зозулю «Бетису», обвинив игрока в нацистских взглядах