AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки

Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
Eurosport

1 час назад

Футболист оригинально дополнил свой наряд.

Фотографы застали португальца и его возлюбленную Джорджинью Родригес на выходе из ресторана Tatel в Мадриде.

Пара праздновала день рождения девушки, и Криштиану разбавил строгий образ модными бусами от Chanel.

  • Криштиану Роналду идет третьим в споре бомбардиров чемпионата Испании с 13 голами.
  • По итогам 2016 года португалец заработал больше всех спортсменов в мире.

Следите за нарядами Роналду и чемпионатом Испании

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»

03:03
Популярные видео
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко
 318 просмотров5 ч
Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль» во втором матче за клуб, но пользы это не принесло
 113 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса
2
Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти
3
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
4
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сбил парочку дронов точнейшими ударами
5
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»
6
Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
7
«Не хотим видеть игроков с нацистскими взглядами». Как фанаты «Райо Вальекано» встретили Зозулю
8
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
24 мин. назад
«Мы все с Зозулей». Футболисты «Бетиса» опубликовали обращение в поддержку украинского форварда
55 мин. назад
Футболист «Атлетико» Лукас Эрнандес арестован за избиение своей девушки
1 час назад
Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
4 ч. назад
Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Романа Зозули
4 ч. назад
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»
5 ч. назад
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
16 ч. назад
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
23 ч. назад
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса