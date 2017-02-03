Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки

Фотографы застали португальца и его возлюбленную Джорджинью Родригес на выходе из ресторана Tatel в Мадриде.

Пара праздновала день рождения девушки, и Криштиану разбавил строгий образ модными бусами от Chanel.

Криштиану Роналду идет третьим в споре бомбардиров чемпионата Испании с 13 голами.

По итогам 2016 года португалец заработал больше всех спортсменов в мире.

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