AFP
Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
Футболист оригинально дополнил свой наряд.
Фотографы застали португальца и его возлюбленную Джорджинью Родригес на выходе из ресторана Tatel в Мадриде.
Пара праздновала день рождения девушки, и Криштиану разбавил строгий образ модными бусами от Chanel.
- Криштиану Роналду идет третьим в споре бомбардиров чемпионата Испании с 13 голами.
- По итогам 2016 года португалец заработал больше всех спортсменов в мире.
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