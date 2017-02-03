Футболист «Атлетико» Лукас Эрнандес арестован за избиение своей девушки

В 2:30 минут утра пьяного футболиста задержали возле его дома, где происходила жаркая перепалка.

По наблюдению полиции, игрок избил свою девушку, хотя пострадавшая пока не подала заявления, сообщает El Mundo.

20-летний защитник Лукас Эрнандес сыграл за основу «Атлетико» 6 матчей в чемпионате Испании-2016/17.

Лукас Эрнандес – сын Жана Франсуа Эрнандеса, игравшего за «Атлетико» в 2000/01 годах.

Следите за чемпионатом Испании

Все главные тексты у вас в телеграме