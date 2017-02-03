AFP
Футболист «Атлетико» Лукас Эрнандес арестован за избиение своей девушки
Пострадавшая пока не подала заявления о побоях.
В 2:30 минут утра пьяного футболиста задержали возле его дома, где происходила жаркая перепалка.
По наблюдению полиции, игрок избил свою девушку, хотя пострадавшая пока не подала заявления, сообщает El Mundo.
- 20-летний защитник Лукас Эрнандес сыграл за основу «Атлетико» 6 матчей в чемпионате Испании-2016/17.
- Лукас Эрнандес – сын Жана Франсуа Эрнандеса, игравшего за «Атлетико» в 2000/01 годах.
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