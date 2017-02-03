«Мы все с Зозулей». Футболисты «Бетиса» опубликовали обращение в поддержку украинского форварда

«Мы выражаем возмущение тем, что происходит с нашим партнером Романом Зозулей в последние часы.

Это публичное линчевание игрока с безупречным поведением и профессионализмом.

Поэтому мы осуждаем обвинения, которым он подвергся. Их происхождение связано с ложными новостями о значении футболки, в которой он приехал в Севилью.

Каждый из нас может стать жертвой подобного обращения. Мы знаем, что Федерация футбола Испании уже принимает меры для защиты нашего партнера и гарантирует ему безопасность.

Надеемся, что все организации примут необходимые меры. Имидж испанской лиги не должен быть испорчен неприемлемым поведением людей, выступающих против футбольных ценностей.

Все должны подумать о том, как легко случайно навредить. Выражаем нашу поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей», – говорится в официальном обращении игроков «Бетиса».

Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано», но через день вернулся в «Бетис» из-за протеста фанатов.

«Бетис» занимает 13-е место в чемпионате Испании.

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