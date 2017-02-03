«Райо Вальекано» готов вернуть Романа Зозулю с гарантией безопасности

«Райо Вальекано» провел совместную встречу с главами Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов (AFE) на фоне скандала вокруг аренды Романа Зозули.

«Стороны поддерживают друг друга и намерены придерживаться твердых позиций, не поддаваясь давлению. Стороны пришли к соглашению об обеспечении безопасности игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и AFE, должен принять решение о будущем до ближайшего понедельника», – говорится в заявлении «Райо Вальекано».

Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Фанаты мадридского клуба обвинили украинского футболиста в неонацистских взглядах и потребовали отмены трансфера.

«Райо Вальекано» отказался от аренды, но «Бетис» уже отзаявил Зозулю, что лишило его права выступать за севильский клуб. Руководство Ла Лиги пригрозило мадридцам судом.

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