AFP

«Райо Вальекано» готов вернуть Романа Зозулю с гарантией безопасности

«Райо Вальекано» готов вернуть Зозулю с гарантией безопасности
Eurosport

26 мин. назад

Украинский нападающий до 6 февраля должен решить, где ему играть.

«Райо Вальекано» провел совместную встречу с главами Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов (AFE) на фоне скандала вокруг аренды Романа Зозули.

«Стороны поддерживают друг друга и намерены придерживаться твердых позиций, не поддаваясь давлению. Стороны пришли к соглашению об обеспечении безопасности игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и AFE, должен принять решение о будущем до ближайшего понедельника», – говорится в заявлении «Райо Вальекано».

  • Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Фанаты мадридского клуба обвинили украинского футболиста в неонацистских взглядах и потребовали отмены трансфера.
  • «Райо Вальекано» отказался от аренды, но «Бетис» уже отзаявил Зозулю, что лишило его права выступать за севильский клуб. Руководство Ла Лиги пригрозило мадридцам судом.

Турнирная таблица Ла Лиги

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»

03:03
Популярные видео
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко
 635 просмотров9 ч
Ассист Нестерова и ржачная черепашка Боровиски, у которого во второй раз в сезоне оторвался конек
 527 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться
1
Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
2
Фанат «Реала» вымолил у Серхио Рамоса футболку в обмен на упаковку мяса
3
Цифры молчат. Как нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси бьют пенальти
4
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
5
Форвард «Реала» Криштиану Роналду сбил парочку дронов точнейшими ударами
6
Футболист «Атлетико» Лукас Эрнандес арестован за избиение своей девушки
7
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»
8
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год
26 мин. назад
«Райо Вальекано» готов вернуть Романа Зозулю с гарантией безопасности
3 ч. назад
Иван меняет профессию. Кто подстрахует Серхио Бускетса в «Барселоне»
4 ч. назад
«Мы все с Зозулей». Футболисты «Бетиса» опубликовали обращение в поддержку форварда
5 ч. назад
Футболист «Атлетико» Лукас Эрнандес арестован за избиение своей девушки
6 ч. назад
Форвард «Реала» Криштиану Роналду надел бусы Chanel на день рождения девушки
9 ч. назад
Президент Ла Лиги подаст в суд на «Райо Вальекано», если найдет нарушения в деле Романа Зозули
9 ч. назад
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Роман Зозуля – заложник политических интриг»
9 ч. назад
Китайцы увеличили предложение полузащитнику «Барселоны» Арде Турану до 25 миллионов евро в год