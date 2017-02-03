Роман Зозуля: «Если придется выбирать между футболом и семьей, я выберу семью»

«Мне очень жаль, что все так обернулось. В четверг я встретился с руководителями Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов, и мне предложили два варианта.

Первый – я перехожу в «Райо», где мне, моей жене и нашим детям обеспечат безопасность. Я спросил, смогут ли они гарантировать безопасность моему сыну во время учебы, и мне ответили, что проблем с этим не будет. Второй – я возвращаюсь в «Бетис», но не играю, а только участвую в тренировках.

Что я решу? Футбол – это вся моя жизнь. Но если придется выбирать между футболом и семьей, я, как и любой человек, выберу семью. Если говорить лично о себе, то я не боюсь ни ультрас, ни кого бы то ни было. Но за безопасность семью я беспокоюсь.

У меня есть время до понедельника, а потом я должен принять решение», – сказал Зозуля в интервью AS.

Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.

«Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE вернул Зозулю.

«Бетис» уже отзаявил Романа, и тот больше не сможет сыграть за севильский клуб в сезоне-2016/17.

Турнирная таблица Ла Лиги

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