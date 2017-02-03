Луис Энрике: «Идет кампания по дискредитации игроков «Барселоны»

«Совершенно очевидно, что на моих игроках больше всего совершают фолов, но при этом наша команда идет среди лидеров по полученным карточкам. Идет явная кампания по дискредитации моих игроков, но при этом некоторые участвующие в ней медиа пишут о несправедливости.

Мне остается лишь похвалить футболистов, поскольку они должны играть, проходя через ситуации, требующие чудовищного самоконтроля. Не хочу больше говорить на эту тему. Лучше не связываться с тем, что ты все равно не можешь контролировать», – цитирует Энрике Marca.

29 января судья проглядел гол Жорди Альбы, хотя мяч на полметра влетел за линию ворот «Бетиса». Каталонцы с трудом избежали поражения благодаря голу Луиса Суареса на 90-й минуте – 1:1.

После 21 тура «Барселона» на 4 очка отстает от «Реала».

По подсчетам Mundo Deportivo, из-за судейских ошибок «Реал» набрал в первом круге 8 лишних очков, а «Барселона», напротив, не досчиталась 4 баллов.

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