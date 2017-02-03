AFP

Луис Энрике: «Идет кампания по дискредитации игроков «Барселоны»

Энрике: «Идет кампания по дискредитации игроков «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

46-летний тренер верит в заговор.

«Совершенно очевидно, что на моих игроках больше всего совершают фолов, но при этом наша команда идет среди лидеров по полученным карточкам. Идет явная кампания по дискредитации моих игроков, но при этом некоторые участвующие в ней медиа пишут о несправедливости.

Мне остается лишь похвалить футболистов, поскольку они должны играть, проходя через ситуации, требующие чудовищного самоконтроля. Не хочу больше говорить на эту тему. Лучше не связываться с тем, что ты все равно не можешь контролировать», – цитирует Энрике Marca.

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