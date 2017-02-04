Eurosport

Пеле: «Технически Неймар намного лучше, чем Криштиану Роналду»

Пеле: «Технически Неймар намного лучше, чем Роналду»
Eurosport

23 мин. назад

Черный список португальца пополнился еще на одну фамилию.

Легенда бразильского футбола сравнил Неймара с Роналду и нашел у Криштиану лишь одно преимущество перед соперником. «Единственная проблема Неймара – игра головой. В остальном Роналду не сильнее, чем он.

Технически Неймар намного превосходит Криштиану, но португалец лучше использует голову. Мы не видим, чтобы нападающий «Барселоны» забивал головой, хотя это тоже очень важно», – заявил Пеле UOL.

  • На счету Неймара 94 гола и 69 передач в 167 играх в сине-гранатовой футболке.
  • В сезоне Ла Лиги-2016/17 бразилец забил 5 голов и сделал 8 ассистов.
  • Роналду идет третьим в списке бомбардиров Примеры (13 голов), уступая Лео Месси (15) и Луису Суаресу (16).

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