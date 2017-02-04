Пеле: «Технически Неймар намного лучше, чем Криштиану Роналду»

Легенда бразильского футбола сравнил Неймара с Роналду и нашел у Криштиану лишь одно преимущество перед соперником. «Единственная проблема Неймара – игра головой. В остальном Роналду не сильнее, чем он.

Технически Неймар намного превосходит Криштиану, но португалец лучше использует голову. Мы не видим, чтобы нападающий «Барселоны» забивал головой, хотя это тоже очень важно», – заявил Пеле UOL.

На счету Неймара 94 гола и 69 передач в 167 играх в сине-гранатовой футболке.

В сезоне Ла Лиги-2016/17 бразилец забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

Роналду идет третьим в списке бомбардиров Примеры (13 голов), уступая Лео Месси (15) и Луису Суаресу (16).

Все о Ла Лиге

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете