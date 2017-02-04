AS: «Барселона» подпишет Иско бесплатно летом 2018 года

Полузащитник «Реала» станет свободным агентом через полгода, если мадридский клуб не продлит контракт с испанцем. В противном случае карьера Иско может продолжиться в «Барселоне».

Каталонский клуб планирует подписать 24-летнего игрока бесплатно. Сам футболист склоняется к переезду на «Камп Ноу», поскольку недоволен работой с Зинедином Зиданом, который не дает Иско достаточно времени на поле, сообщает AS.

В 15 матчах чемпионата Испании-2016/17 Иско забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Барселона» занимает второе место в Примере (42 очка), «Реал» лидирует в таблице (46 балл и матч в запасе).

Статистика Ла Лиги

Больше трансферных новостей в телеграме