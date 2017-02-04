AFP

AS: «Барселона» подпишет Иско бесплатно летом 2018 года

AS: «Барселона» подпишет Иско бесплатно летом 2018 года
Eurosport

12 мин. назад

«Сантьяго Бернабеу» закупается свининой.

Полузащитник «Реала» станет свободным агентом через полгода, если мадридский клуб не продлит контракт с испанцем. В противном случае карьера Иско может продолжиться в «Барселоне».

Каталонский клуб планирует подписать 24-летнего игрока бесплатно. Сам футболист склоняется к переезду на «Камп Ноу», поскольку недоволен работой с Зинедином Зиданом, который не дает Иско достаточно времени на поле, сообщает AS.

  • В 15 матчах чемпионата Испании-2016/17 Иско забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
  • «Барселона» занимает второе место в Примере (42 очка), «Реал» лидирует в таблице (46 балл и матч в запасе).

Статистика Ла Лиги

Больше трансферных новостей в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной

01:12
Популярные видео
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
 342 просмотров2 ч
Лютый финиш на «Вуэльте Валенсии», где победитель стал понятен только с вертолета
1 418 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться