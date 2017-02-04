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Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес – грубейшая связка форвардов Примеры

Месси, Неймар и Суарес – грубейшая связка форвардов Примеры
Eurosport

5 мин. назад

Другие нападающие так жестко не фолят.

Неймар страдает от фолов больше остальных нападающих в чемпионате Испании-2016/17. Против бразильца нарушали правила 69 раз. Ближайший игрок к Неймару по этому показателю – Саму Кастильехо из «Вильярреала» (52 фола).

Вместе с тем форвард «Барселоны» с напарниками Лионелем Месси и Луисом Суаресом – самые грубые нападающие лиги. С начала турнира они получили 14 желтых карточек на троих (больше, чем любое другое атакующее трио Примеры). В среднем Суарес видит желтую карточку за каждые 2,8 совершенных фола, Неймар – за 3,2 нарушения. Месси – грубее всех. Каждые 2,3 фола превращаются в предупреждение для аргентинца, подсчитала Marca.

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