Пятьдесят оттенков седого. Почему Луис Энрике уйдет из «Барселоны» в конце сезона

С августа прошлого года Луис Энрике 11 раз похвалил Месси на пресс-конференциях. У Иньесты (гения) пять ярких упоминаний, у Суареса (лучшего страйкера) – четыре. При этом все комплименты в адрес Лео звучали в превосходной степени: «Он лучший игрок всех времен», «Он совершенный футболист», «Он моментально выходит на пик формы».

Теперь уже трудно поверить, что на старте сезоне-2014/15 все было иначе. Луис Энрике с детской наивностью пытался придумать новую «Барселону» – более атакующую, агрессивную и независимую от Лионеля. Например, в октябре 2014 года он демонстративно заявил, что рекорды Месси его не волнуют, а затем и вовсе запихнул фронтмена на лавку. Естественно, вскоре случился открытый конфликт с Лео, и Энрике понял: либо он живет по правилам и восхваляет местную икону, либо проваливает.

Лучо выбрал первый сценарий и согласился на роль терпеливого администратора. С тех пор тренер «блауграны» не дает мощных интервью, обходит все скандалы и вообще ведет себя так, словно его задача не побеждать, а обеспечивать комфорт для Месси. «Я буду счастлив, если Лео завершит карьеру в «Барселоне», – говорил Луис в ноябре 2016 года, как только появилась информация о том, что аргентинец может уйти.

Легко представить, как Энрике достали бесконечные каталонские проблемы. Дисквалификация Суареса, налоговые преследования Месси и Маскерано, нелепый трансферный бан, дело о мошенничестве с участием Неймара, регулярные истерики Пике, а теперь еще и подвисший вопрос с контрактом Лео – на фоне этих мрачных историй Лучо превратился из крепкого мужика средних лет в седого папика из рекламы «Аликапса».

Ниже – фотографии, сделанные с разницей в 28 месяцев. Но кажется, что прошло раза в три больше.

По данным Radio Marca, Луис планирует уйти в конце сезона, потому что устал и уже не чувствует поддержки игроков. Формально переговоры по продлению контракта состоятся в апреле, но крайне мало шансов, что они закончатся успешно. К этому времени «Барса» может окончательно потерять шансы на победу в Ла Лиге, а финал Лиги чемпионов вообще пройдет в июне.

Каталонцы должны искать нового коуча уже сейчас, потому что если заглянуть чуть глубже, то окажется, что весомых причин для ухода Энрике минимум пять.

1. Луиса явно угнетает текущая обстановка, при которой стать суперзвездой с «Барселоной» можно лишь в том случае, если ты постоянно берешь Кубок чемпионов и рвешь «Реал» в каждом Эль Класико. Реальность такова, что за два года (с августа 2014-го по август 2016-го) Лучо выиграл с «блауграной» вообще все возможные титулы, но сохранил статус тренера-загадки. Более того, Энрике набрал 100 побед с «Барселоной» быстрее, чем Гвардиола, но и этот факт никого не волнует: считается, что всю работу сделали MSN.

У Луиса однозначно есть именно тренерские амбиции, которые невозможно реализовать на «Камп Ноу». Вывод: нужно уходить, не боясь славы второго Райкарда.

2. Энрике понимает, что его влияние на кадровую политику стремится к нулю. Например, летом Лучо не хотел расставаться Браво, но в клубе не посоветовались с тренером и выгодно продали 33-летнего голкипера в «Сити». Луис промолчал, потому что спорить и ругаться было бесполезно: начало сезона, конфликты не нужны.

3. У астурийца постепенно снижается мотивация. Перед декабрьским Эль Класико он уверял, что поражение не станет трагедией – подумаешь, 9 очков отставания от «Реала». Сейчас у Энрике аналогичная риторика: когда у Лучо спрашивают о победе в Ла Лиге, он предлагает посмотреть на таблицы прошлых чемпионатов, но ничего не говорит о текущем розыгрыше.

4. Луис перекормлен деньгами. За три сезона на «Камп Ноу» он заработает примерно 30 миллионов евро (зарплата стабильно росла): с таким состоянием можно выделить себе год отдыха и свободы (как Гвардиола) и уже не переживать, что потом не будет предложений о сотрудничестве: кэша хватит до конца жизни.

5. Энрике уже нашел преемника: новым тренером должен стать Хуан Карлос Унсуэ, верный помощник Лучо. Хотя в «Барселоне» размышляют над кандидатурами Вальверде и Кумана, вполне возможно, там прислушаются к мнению Луиса (так произошло с Гвардиолой, пусть и не очень удачно).

В третьем тысячелетии у «Барселоны» было три мегауспешных тренера. Райкард работал дольше всех, Гвардиола – ярче всех, а Энрике – самоотверженнее всех. После его ухода никто не заговорит про великую эпоху Лучо, но и принижать значение астурийца нельзя – фактически, он принес себя в жертву клубу, который поверил в него после краха в «Роме». Каталонцам требовался умный человек с барселонским прошлым, и они его получили – Луис целиком справился с миссией.

Но следить за Энрике вне «Барсы» будет гораздо интереснее. Прежде всего потому, что куча титулов в резюме наконец позволит ему быть самим собой, а не подстраиваться под игроков, фанатов или руководство. По крайней мере, до первого провала.

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