AFP

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» перенесен из-за обрушения крыши стадиона в Виго

Матч «Реала» с «Сельтой» перенесен из-за обрушения крыши стадиона в Виго
Eurosport

41 мин. назад

Уикенд для мадридских болельщиков не заладился.

Матч 21-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал», намеченный на воскресенье, отложен на неизвестный срок из-за непогоды.

Штормовые ветры, обрушившиеся на Виго, привели к обрушению части крыши на стадионе «Балаидос», после чего мэр города Абель Кабальеро объявил об отмене игры.

  • Новая дата встречи еще не назначена.
  • «Реал», уже имеющий игру в запасе, лидирует в Ла Лиге с 4-очковым отрывом от «Барселоны». «Сельта» занимает девятое место.

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