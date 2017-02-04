AFP
Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» перенесен из-за обрушения крыши стадиона в Виго
Уикенд для мадридских болельщиков не заладился.
Матч 21-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал», намеченный на воскресенье, отложен на неизвестный срок из-за непогоды.
Штормовые ветры, обрушившиеся на Виго, привели к обрушению части крыши на стадионе «Балаидос», после чего мэр города Абель Кабальеро объявил об отмене игры.
- Новая дата встречи еще не назначена.
- «Реал», уже имеющий игру в запасе, лидирует в Ла Лиге с 4-очковым отрывом от «Барселоны». «Сельта» занимает девятое место.
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