AFP

«Барселона» разгромила «Атлетик» в чемпионате Испании

«Барселона» разгромила «Атлетик»
Eurosport

60 мин. назад

В 21-м туре чемпионата Испании каталонцы выиграли у басков со счетом 3:0

«Барселона» – «Атлетик» – 3:0

Голы:

1:0 – Пако Алькасер, 18'

2:0 – Лионель Месси, 40'

2:0 – Алеиш Видаль, 67'

  • «Барселона» выиграла 13-й подряд матч у «Атлетика» на «Камп Ноу».
  • Месси провел 22-й мяч в ворота «Атлетика» во всех турнирах. Чаще он забивал только «Севилье» (27) и «Атлетико» (24).
  • Гол Видаля стал сотым для «Барселоны» в этом сезоне во всех турнирах. Каталонцы первыми добились такого показателя среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
  • Каталонцы сократили отрыв от «Реала» в турнирной таблице до одного очка (у мадридцев две игры в запасе).

Таблица чемпионата Испании

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи

02:36
Популярные видео
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 501 просмотров12 ч
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
 933 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться