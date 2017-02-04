AFP
«Барселона» разгромила «Атлетик» в чемпионате Испании
В 21-м туре чемпионата Испании каталонцы выиграли у басков со счетом 3:0
Голы:
1:0 – Пако Алькасер, 18'
2:0 – Лионель Месси, 40'
2:0 – Алеиш Видаль, 67'
- «Барселона» выиграла 13-й подряд матч у «Атлетика» на «Камп Ноу».
- Месси провел 22-й мяч в ворота «Атлетика» во всех турнирах. Чаще он забивал только «Севилье» (27) и «Атлетико» (24).
- Гол Видаля стал сотым для «Барселоны» в этом сезоне во всех турнирах. Каталонцы первыми добились такого показателя среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
- Каталонцы сократили отрыв от «Реала» в турнирной таблице до одного очка (у мадридцев две игры в запасе).
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