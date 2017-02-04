AFP

Защитник «Атлетика» сыграл с «Барселоной» спустя 1,5 месяца после удаления раковой опухоли

Защитник «Атлетика» сыграл с «Барселоной» спустя 1,5 месяца после удаления раковой опухоли
Eurosport

1 час назад

Страшная болезнь позади.

4 февраля в стартовом составе «Атлетика» из Бильбао на матч с «Барселоной» вышел Йераи Альварес. Для 22-летнего защитника басков эта игра стала первой с 19 декабря.

  • В середине декабря Йераи пожаловался на неприятные ощущения в паховой области. На обследовании у него обнаружили рак правого яичка.
  • 27 декабря Альварес успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли и приступил к восстановлению.
  • 24 января Альварес отпраздновал 22-летие, а спустя 5 дней впервые попал в заявку «Атлетика», но весь матч со «Спортингом» провел на скамейке.
  • Йераи дебютировал в составе «Атлетика» летом 2016 года. На его счету 18 официальных матчей, в которых баск отметился двумя ассистами.

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