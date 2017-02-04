AFP
Защитник «Атлетика» сыграл с «Барселоной» спустя 1,5 месяца после удаления раковой опухоли
Страшная болезнь позади.
4 февраля в стартовом составе «Атлетика» из Бильбао на матч с «Барселоной» вышел Йераи Альварес. Для 22-летнего защитника басков эта игра стала первой с 19 декабря.
- В середине декабря Йераи пожаловался на неприятные ощущения в паховой области. На обследовании у него обнаружили рак правого яичка.
- 27 декабря Альварес успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли и приступил к восстановлению.
- 24 января Альварес отпраздновал 22-летие, а спустя 5 дней впервые попал в заявку «Атлетика», но весь матч со «Спортингом» провел на скамейке.
- Йераи дебютировал в составе «Атлетика» летом 2016 года. На его счету 18 официальных матчей, в которых баск отметился двумя ассистами.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте