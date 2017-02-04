Роман Зозуля: «В «Райо Вальекано» пророссийские болельщики, и я туда ни ногой»

«Я сидел в кабинете час. Сказали, что приведут главных фанатов и я с ними переговорю. Потом за мной зашли и сказали: «Через черный вход выходишь и уезжаешь. Они с тобой разговаривать не хотят». Как оказалось, на улице были у них разборки, даже полиция приехала.

Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что я фашист. Потому что я спонсирую армию. А мы против фашизма.

Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семьей, семья – это главное.

О каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят.

Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и, как я понял, они пророссийские, в такую команду с такими болельщиками я ни ногой», – сказал Зозуля ТСН.ua.

Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.

«Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.

В понедельник Зозуля будет должен либо согласиться на трансфер в «Райо», либо вернуться в «Бетис». Украинец сможет тренироваться с севильским клубом, но не выступать за него.

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