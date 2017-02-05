Фернандо Торрес забил 4500-й гол «Атлетико» в Ла Лиге

В 21 туре Ла Лиге «Атлетико» нанес поражение «Леганесу» со счетом 2:0 благодаря дублю Фернандо Торресу.

На 15-й минуте Фернандо заработал пенальти и добил мяч ворота после неудачного удара с точки Антуана Гризманна.

На 51-й минуте Торрес добил гостей реализованным выходом один на один.

Второй гол позволил Торресу установить два исторических достижения. 32-летний форвард забил 4500-й гол «Атлетико» в чемпионатах Испании.

Вдобавок Фернандо стал 26 футболистом в истории Ла Лиги, забившим 100 мячей (все – за «индейцев»).

«Атлетико» занимает третье место по голам в истории Ла Лиги, уступая только «Реалу» (5892) и «Барселоне» (5839).

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