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Чудовищное рассечение Рафы Алькантары, при виде которого волосы встанут не только на голове

Чудовищное рассечение Рафы Алькантары, при виде которого волосы встанут не только на голове
Eurosport

42 мин. назад

Бразильцу очень повезло, что удар пришелся не ниже.

Полузащитник «Барселоны» заработал повреждение в матче 21-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0). На 52-й минуте встречи в верховой борьбе Рафа получил удар локтем, после чего покинул поле с перебинтованной головой. После матча бразилец поделился фото полученной травмы.

  • В сезоне Ла Лиги-2016/17 Рафинья сыграл в 12 встречах и забил 5 мячей.
  • «Барселона» победила «Атлетик» (3:0) и приблизилась к «Реалу» на расстояние одного балла. У мадридцев две игры в запасе.

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