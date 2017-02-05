Eurosport
Чудовищное рассечение Рафы Алькантары, при виде которого волосы встанут не только на голове
Бразильцу очень повезло, что удар пришелся не ниже.
Полузащитник «Барселоны» заработал повреждение в матче 21-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0). На 52-й минуте встречи в верховой борьбе Рафа получил удар локтем, после чего покинул поле с перебинтованной головой. После матча бразилец поделился фото полученной травмы.
- В сезоне Ла Лиги-2016/17 Рафинья сыграл в 12 встречах и забил 5 мячей.
- «Барселона» победила «Атлетик» (3:0) и приблизилась к «Реалу» на расстояние одного балла. У мадридцев две игры в запасе.
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