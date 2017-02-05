AFP
«Вильярреал» и «Севилья» сыграли нулевую ничью
Четыре желтых карточки, шесть замен и ноль голов.
«Севилья» – «Вильярреал» – 0:0
«Севилья» набрала 43 очка и упустила вторую строчку. Теперь у «Барселоны» 45 баллов, они на единоличном втором месте.
Лидирует в чемпионате Испании «Реал» с 46 баллами.
«Вильярреал» набрал 35 очков и поднялся на пятое место.
- В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Малагой», а «Севилья» отправится в гости к «Лас-Пальмасу».
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