AFP

«Вильярреал» и «Севилья» сыграли нулевую ничью

«Вильярреал» и «Севилья» сыграли нулевую ничью
Eurosport

1 час назад

Четыре желтых карточки, шесть замен и ноль голов.

«Севилья» – «Вильярреал» – 0:0

«Севилья» набрала 43 очка и упустила вторую строчку. Теперь у «Барселоны» 45 баллов, они на единоличном втором месте.

Лидирует в чемпионате Испании «Реал» с 46 баллами.

«Вильярреал» набрал 35 очков и поднялся на пятое место.

  • В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Малагой», а «Севилья» отправится в гости к «Лас-Пальмасу».

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