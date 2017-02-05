AFP

Роналдиньо: «Играй я в одной команде с Месси, Неймаром и Суаресом, забил бы в 2 раза больше»

Роналдиньо: «Играй я в одной команде с Месси, Неймаром и Суаресом, забил бы в 2 раза больше»
Eurosport

10 мин. назад

Получается 182 гола.

«Я не люблю сравнений. И Месси, и Неймар, и Суарес – феноменальные футболисты. Если бы я играл с ними в одной команде, то забил бы в два раза больше голов.

Неймар показывает фантастическую игру. Приятно видеть, что еще один бразилец творит историю. Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли двери мне, а я сделал то же самое для Нея», – сказал Роналдиньо официальному сайту «Барселоны».

  • Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год и забил 91 мяч в 198 официальных матчах.
  • 5 февраля 36-летний бразилец официально стал послом каталонского клуба.

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