AFP
«Закройте ***** [хлебала], идиоты». Игрок «Реала» Марсело нахамил болельщикам в инстаграме
Чувства персональных поклонников Криштиану Роналду были задеты.
5 февраля дни рождения справляли звезды Ла Лиги Криштиану Роналду и Неймар. Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело в первую очередь поздравил соотечественника.
Под фото тут же возникли десятки комментариев по типу «А как же Криштиану?», после чего Марсело не выдержал и ответил: «Закройте ***** [хлебала], идиоты».
Спустя час бразилец все-таки поздравил Роналду.
- Неймару исполнилось 25 лет, Роналду – 32.
- Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. На его счету 386 матчей, 27 голов и 13 титулов, включая три победы в Ла Лиге и две – в Лиге чемпионов.
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