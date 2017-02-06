AFP

«Закройте ***** [хлебала], идиоты». Игрок «Реала» Марсело нахамил болельщикам в инстаграме

«Закройте ***** [хлебала], идиоты». Марсело нахамил болельщикам в инстаграме
Eurosport

1 час назад

Чувства персональных поклонников Криштиану Роналду были задеты.

5 февраля дни рождения справляли звезды Ла Лиги Криштиану Роналду и Неймар. Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело в первую очередь поздравил соотечественника.

Под фото тут же возникли десятки комментариев по типу «А как же Криштиану?», после чего Марсело не выдержал и ответил: «Закройте ***** [хлебала], идиоты».

Спустя час бразилец все-таки поздравил Роналду.

  • Неймару исполнилось 25 лет, Роналду – 32.
  • Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. На его счету 386 матчей, 27 голов и 13 титулов, включая три победы в Ла Лиге и две – в Лиге чемпионов.

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