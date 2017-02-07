EFE

Мэр Виго: «Разочарован реакцией «Реала». Даже у «Сельты» более плотный график»

Мэр Виго: «Разочарован реакцией «Реала». Даже у «Сельты» более плотный график»
Eurosport

8 мин. назад

Глава города не понимает истерии «Мадрида» из-за переноса матча.

«Реал» меня разочаровал. Нельзя говорить такую чепуху. Не понимаю претензий мадридцев, потому что риск безопасности был очевиден.

Если на то пошло, то у «Сельты» более плотный график. Мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – на два», – цитирует AS мэра Виго Абеля Кабальеро.

  • Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» перенесен из-за обрушения крыши стадиона.
  • Флорентино Перес остался недоволен переносом игры и пригрозил вступить в Европейскую суперлигу.
  • «Реал» возглавляется Примеру и опережает «Барселону» на 1 очко. У мадридцев два матча в запасе.

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