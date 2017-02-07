«Реал»: «Заявление мэра Виго ошибочно. Мы предложили 3 варианта, чтобы избежать переноса игры»

«Реал» сожалеет о неуместных высказываниях мэра Виго Абеля Кабальеро, согласно которым наш клуб якобы не принял меры безопасности в отношении матча с «Сельтой».

Комментарии мэра не только некорректны, но и ошибочны. «Реал» никогда не ставил под сомнение меры безопасности, принятые на стадионе «Балайдос».

«Реал» хотел бы прояснить следующее. Узнав о возможном переносе игры за более чем за 30 часов до ее начала, «Реал» предложил Лиге три варианта: а) возможность ремонта поврежденной кровли стадиона; б) возможность закрытия трибуны; в) возможность переноса матча на другой ближайший стадион.

Это было предложено с целью избежать переноса игры, который в итоге возымел негативный эффект сразу на четыре турнира и причинил значительный финансовый ущерб телеканалам во всем мире. В свою очередь, это повлияет на будущие тендеры по продаже телеправ», – говорится в заявлении «Реала».

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» перенесен из-за обрушения крыши стадиона.

Флорентино Перес остался недоволен переносом игры и пригрозил вступить в Европейскую суперлигу.

«Реал» возглавляется Примеру и опережает «Барселону» на 1 очко. У мадридцев два матча в запасе.

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