Reuters
«Футбол 1»: Роман Зозуля вернется в «Бетис» и не будет играть до конца сезона-2016/17
Фанаты «Райо Вальекано» оказались убедительными.
Зозуля определился с будущим и не вернется в «Райо». По информации «Футбол 1», Зозуля останется в «Бетисе» и не будет играть до конца сезона, потому что «огурцы» уже исключили украинца из заявки.
- Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.
- «Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.
- Украинец назвал фанатов «Райо» пророссийскими.
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