«Футбол 1»: Роман Зозуля вернется в «Бетис» и не будет играть до конца сезона-2016/17

Зозуля определился с будущим и не вернется в «Райо». По информации «Футбол 1», Зозуля останется в «Бетисе» и не будет играть до конца сезона, потому что «огурцы» уже исключили украинца из заявки.

Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.

«Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.

Украинец назвал фанатов «Райо» пророссийскими.

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