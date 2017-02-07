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«Футбол 1»: Роман Зозуля вернется в «Бетис» и не будет играть до конца сезона-2016/17

«Футбол 1»: Зозуля вернется в «Бетис» и не будет играть до конца сезона
Eurosport

22 мин. назад

Фанаты «Райо Вальекано» оказались убедительными.

Зозуля определился с будущим и не вернется в «Райо». По информации «Футбол 1», Зозуля останется в «Бетисе» и не будет играть до конца сезона, потому что «огурцы» уже исключили украинца из заявки.

  • Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.
  • «Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.
  • Украинец назвал фанатов «Райо» пророссийскими.

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