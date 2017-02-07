AFP
Годин: «Извиняюсь перед детьми, которые видели, как мы с игроком «Алавеса» плевались друг в друга»
Защитнику «Атлетико» стыдно.
«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не прощает то, что перед этим в меня плюнули три раза. Я искренне сожалею об этом. Думаю, у другого игрока такие же чувства.
Мне жаль, что это увидели дети. Всегда стараюсь подавать им хороший пример. Приношу отдельные извинения детям, которые видели это и не поняли», – цитирует Година Football Espana.
- Инцидент произошел в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Во время игры Годин и и Дейверсон по очереди плюнули друг в друга.
- В активе 30-летнего Година 20 матчей и 1 гол в чемпионате Испании-2016/17.
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