Годин: «Извиняюсь перед детьми, которые видели, как мы с игроком «Алавеса» плевались друг в друга»

«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не прощает то, что перед этим в меня плюнули три раза. Я искренне сожалею об этом. Думаю, у другого игрока такие же чувства.

Мне жаль, что это увидели дети. Всегда стараюсь подавать им хороший пример. Приношу отдельные извинения детям, которые видели это и не поняли», – цитирует Година Football Espana.

Инцидент произошел в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Во время игры Годин и и Дейверсон по очереди плюнули друг в друга.

В активе 30-летнего Година 20 матчей и 1 гол в чемпионате Испании-2016/17.

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