AFP

Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили проблему нападающего Романа Зозули

Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили проблему Зозули
Eurosport

45 мин. назад

Судьба игрока решается на самом верху.

На заседании стороны договорились о том, что испанское правительство поддержит футболиста. Президент поможет Зозуле реализовать основное конституционное право – на труд, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Президент и посол
  • Роман Зозуля подверегся обструкции со стороны фанатов нового клуба – «Райо Вальекано» и вернулся в «Бетис».
  • Ранее поступала информация о том, что украинский футболист может не сыграть в Испании до конца сезона.

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