AFP
Президент Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили проблему нападающего Романа Зозули
Судьба игрока решается на самом верху.
На заседании стороны договорились о том, что испанское правительство поддержит футболиста. Президент поможет Зозуле реализовать основное конституционное право – на труд, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
- Роман Зозуля подверегся обструкции со стороны фанатов нового клуба – «Райо Вальекано» и вернулся в «Бетис».
- Ранее поступала информация о том, что украинский футболист может не сыграть в Испании до конца сезона.
Следите за чемпионатом Испании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте