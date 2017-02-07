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Игрок «Шахтера» Дарио Срна: «Модрич – лучший полузащитник в мире»

Срна: «Модрич – лучший полузащитник в мире»
Eurosport

42 мин. назад

Хорват неоднозначен.

«Модрич – лучший полузащитник в мире. У меня нет сомнений: я не говорю, что он один из лучших, я утверждаю, что он лучший.

Лука вырос за эти годы. Я думаю, что он сейчас на пике формы. Он конкретно прибавил вместе с командой, когда переехал в Мадрид. У «Реала» отличные результаты, но без Луки у них были бы проблемы», – приводит слова Срны Marca.

  • В январе медиа писали о возможном переходе Дарио в «Барселону», но хорват развеял слухи.
  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 46 очками. «Барселона» проигрывает мадридскому клубу всего один балл, но у «сливочных» есть два матча в запасе.

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